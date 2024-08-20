Этот сироп в 9 раз мощнее, чем пенициллин — убивает все инфекции и бактерии в организме

Это может показаться невероятным, но в большинстве случаев он намного мощнее антибиотиков! В наши дни избавление от бактерий и инфекций стало довольно сложным, главным образом, чрезмерным использованием антибиотиков.
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