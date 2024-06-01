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Царьград

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Стало известно, куда пропал певец Ярослав Евдокимов, назвавший Россию "уродиной"

Стало известно, куда пропал певец Ярослав Евдокимов, назвавший Россию "уродиной"

77-летний уроженец Украины, известный по своему хиту "Фантазёр", покинул РоссиюНесколько лет назад певец Ярослав Евдокимов заявил, что в событиях на Украине виноват лично Владимир Путин.

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Комментарии
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Nana Абраменко
он гражданин украины сша, Белорусии и России- нахрена он нужен????????????????????????????
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16 час.
Evgenija Palette
Какой он там певец... Таких певцов - ПЯТАЧОК-ПУЧОК... Как, впрочем, и жидов (они все говорят слово в слово одно и то же)... И потому - АНАФЕМА!!!!!
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13 час.

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