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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    ПОРА их ВАЛИТЬ!!Разведка запада д...
  • Юрий Золотарев
    Долбануть в одном месте, в качестве предупреждения, и в отместку за СП-2 - и свалить всё на бандероЖОПов! И пускай по...Разведка запада д...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    ПОСМОТРЕЛА ТУПЫЕ КОМЕНТЫ И ОТ ЛИБЕРАСТНИ И ОТ ЦИПСЯТИНЫ И СМЕЯЛАСЬ ДОЛГО...ДЕБИЛЫ, ДА КТО Ж ВАМ ПРИЗНАЕТСЯ ЧТО ДЕЛАЕТ...Разведка запада д...

"Шаман" Павлу Дурову: Только в России вольно дышится!

"Шаман" Павлу Дурову: Только в России вольно дышится!

❗️Что известно о задержании Дурова на данный момент: ▪️Посольство РФ во Франции предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг задержания Дурова, несмотря на отсутствие обращения его представителей, сообщили ТАСС в МИД; ▪️Захарова написала в своем Telegram-канале, что решение Парижа задержать Дурова ставит вопрос о том, потребуют ли международные структуры его освобождения "или проглотят языки"; ▪️Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов заявил, что посещать "движущиеся к тоталитаризму страны" людям, которые имеют влияние в международном информационном пространстве, небезопасно; ▪️Маск назвал задержание Дурова "убедительной рекламой" первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

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