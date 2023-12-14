Следователи не стали называть компанию, которая фигурирует в деле о халатности из-за отключений электроэнергии в Тюменском районе

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц при обеспечении населения электроэнергией в Тюменском районе.
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