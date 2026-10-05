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514 иностранцев и 6 задержанных: итоги полицейского рейда на стройках Петербурга

514 иностранцев и 6 задержанных: итоги полицейского рейда на стройках Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября, ФедералПресс. Сотрудники полиции провели масштабный оперативно-профилактический рейд на четырех строительных площадках в Приморском районе Санкт-Петербурга, расположенных на Плесецкой улице.

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