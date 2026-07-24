У малярийного паразита выявили зависимость от линолевой кислоты в крови

Малярия убивает около 610 000 человек в год, большинство из которых — дети в Африке к югу от Сахары. Несмотря на десятилетия исследований, болезнь остаётся одной из главных инфекционных причин смерти в мире.
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