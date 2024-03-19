У Трампа нет денег для судебной апелляции. Бывший президент просит об отсрочке для оспаривания приговора о мошенничестве с недвижимостью

Судья Нью-Йорка Артур Энгорон вошел в историю после судебного процесса над экс-президентом. Дональд Трамп стал мошенником по его приговору, из-за завышения размеров своей недвижимости, размещаемой в виде залога по различным банковским кредитам.
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