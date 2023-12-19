Путин о приглашении на праздник "Алые паруса": "Постараюсь"

Президент РФ Владимир Путин назвал уникальным праздник выпускников "Алые паруса" в Петербурге. Об этом он заявил на встрече с победителями и наставниками всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", пишет "РИА Новости".