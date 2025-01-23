Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 830 подписчиков

"Мерзость. Терпи и смотри": Пророчество Никиты Михалкова сбылось

"Мерзость. Терпи и смотри": Пророчество Никиты Михалкова сбылось

Русский режиссёр Никита Михалков произнёс пророческие слова о кино и либералах. "Мерзость. Терпи и смотри", - говорил тогда мэтр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Три года подряд задавал Путину по три вопроса [всего было 9 вопросов], все эти вопросы воплотились в жизнь, не сразу но воплотились. Значит &quot;этот институт&quot; все же работает! А почему чиновники на местах ни чего не делают, да по тому что нет механизма по отстранение их от власти! Наобещал с три короба, ни чего не выполнил, но всё равно сидит &quot;у кормушки&quot; и страчит липлаые отчёты. Курская область тому наглядный пример! Этот &quot;гнойный нарыв&quot;, вскрылся сам [хохлы со своим вторжение помогли, можно сказать], кого то реально наказали, все виновных пошли на повышение [дальше страну разваливать], а по всей России думаете дела обстоят лучше? По мне так гораздо хуже! Третий год заканчивается, как воюем, а всем необходимым армию волонтёры снабжают, а бабушки пенсионерки масксети сидят шьют! Где армейские интенданты и за что они вообще деньги получают? Почему вся Россия не переходит &quot;на военные рельсы&quot;? Все живут и радуются жизни, а проблемы внутри России просто решать, не кому!
Ответить
11 час.
ВВ
Василий Васильев
Путин обо всем этом прекрасно знает. Иначе и быть не может, если учесть его КГБ-шное прошлое. Но сделать с чиновниками ничего не может. Он сам &quot;породил&quot; это Чудовище - &quot;Единую Вертикаль Власти&quot; с опорой на карманную &quot;Единую Россию&quot;. Но сделать так,  как это сделал Тарас Бульба со свои младшим сыном - уже не может. &quot;Чудовище&quot; уже живет своей жизнью, а наш Президент, уже по старости, просто не способен реально им управлять иначе, чем через &quot;ручное управление&quot;.
Ответить
11 час.
Зоя Гольдштаб
Василий Васильев!ПРАВ НА 100%!!!!!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх