"Мерзость. Терпи и смотри": Пророчество Никиты Михалкова сбылось

ИМ

Ильдус Мамлеев

Три года подряд задавал Путину по три вопроса [всего было 9 вопросов], все эти вопросы воплотились в жизнь, не сразу но воплотились. Значит "этот институт" все же работает! А почему чиновники на местах ни чего не делают, да по тому что нет механизма по отстранение их от власти! Наобещал с три короба, ни чего не выполнил, но всё равно сидит "у кормушки" и страчит липлаые отчёты. Курская область тому наглядный пример! Этот "гнойный нарыв", вскрылся сам [хохлы со своим вторжение помогли, можно сказать], кого то реально наказали, все виновных пошли на повышение [дальше страну разваливать], а по всей России думаете дела обстоят лучше? По мне так гораздо хуже! Третий год заканчивается, как воюем, а всем необходимым армию волонтёры снабжают, а бабушки пенсионерки масксети сидят шьют! Где армейские интенданты и за что они вообще деньги получают? Почему вся Россия не переходит "на военные рельсы"? Все живут и радуются жизни, а проблемы внутри России просто решать, не кому!