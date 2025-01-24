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Магнитная буря ожидается на Земле вечером 24 января

Магнитная буря ожидается на Земле вечером 24 января

Во второй половине дня 24 января на Земле прогнозируется магнитная буря. Об этом 24 января сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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