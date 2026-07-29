Какими были в молодости 15 знаменитостей: архивные фото - от Деми Мур до Розы Сябитовой

Знаменитостей мы привыкли видеть такими, какими они стали на пике славы. Но когда-то и они были обычными юношами и девушками, которые только начинали свой путь, экспериментировали с внешностью, искали собственный стиль и даже не подозревали, что однажды их будут узнавать по всему миру.