Экс-президент «Зенита» Туфрин о Суперлиге: «Для российских клубов это далекая перспектива»

«Сегодня нам можно только со стороны наблюдать и гадать, будет эта Суперлига, не будет. По одной простой причине: даже если наши клубы будут соответствовать всем требованиям участия в Суперлиге, пока не будет нормальной логистики, никто их туда не позовет.