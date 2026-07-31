В расположенном в западной части Украины городе Хмельницкий неожиданно взорвались склады боеприпасов, по уже устоявшейся традиции обустроенные ВСУ в непосредственной близости от многоквартирных жилых домов.
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