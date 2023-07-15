Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

РИАМО - 16 июл. Взрывы прогремели в украинском городе Сумы, об этом пишут украинские СМИ. Ранее сигнал воздушной тревоги прозвучал в Полтавской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.