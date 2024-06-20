Юнармейцы из Молжаниновского могут принять участие в отборе на смену в «Артеке»

Дополнительную общеразвивающую программу творческой направленности «Юнармия АРТ» в легендарном «Артеке» проведет Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» в период с 25 – 26 сентября по 15 – 16 октября 2024 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии