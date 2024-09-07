НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

148 подписчиков

Мальцев о том, что «Спартак» хочет выиграть Кубок Гагарина: «Двигаемся с этой целью, входим в сезон со спортивной злостью. Все огорчены прошлым результатом»

– Какие личные цели ставите себе на сезон? – Приятно набирать очки, хочется зарабатывать результативные действия, забивать, отдавать передачи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх