Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Будет очень непросто дойти даже до Днепра – Ширяев

Будет очень непросто дойти даже до Днепра – Ширяев

Отступающие ВСУ успевают отстраивать в тылу всё новые и новые линии обороны. Об этом в своем видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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