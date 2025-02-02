Будет очень непросто дойти даже до Днепра – Ширяев

Отступающие ВСУ успевают отстраивать в тылу всё новые и новые линии обороны. Об этом в своем видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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