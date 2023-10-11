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Информационные и гибридные войны за зарплату уборщика

Информационные и гибридные войны за зарплату уборщика

Информационные и гибридные войны за зарплату уборщикаПришла печальная новость из МГУ: преподавателям первой в России уникальной магистерской программы "Информационные и гибридные войны", открытой в мае 2022 года под Специальную военную операцию, не платят заработную плату.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Слушайте: а это не похоже на ВРЕДИТЕЛЬСТВО?? На часть евро-пиндо-войны против России?
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18 час.
Виктор Гайдуков
У этой проблемы есть авторы, которые являются, по своей сути, врагами народа, а потому возникает вопрос, ДОКОЛЕ?
Ответить
15 час.
Н
Наталья
У каждой проблемы есть имя, фамилия и должнстсь
Ответить
7 час.

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