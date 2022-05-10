Внучка красноармейца, погибшего во время Великой Отечественной войны, посетила город Саратов

В целях сохранения памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны 1941-1945гг. следственным управлением проводится работа по сбору и увековечиванию воспоминаний ветеранов, поиску сведений и родственников солдат и офицеров, умерших от ран в госпиталях города Саратова в годы Великой Отечественной войны, восстановлению судеб пропавших без вести.