Рублев проиграл Надалю тренировочный сет в Барселоне

Перед предстоящим турниром ATP в Барселоне состоялся тренировочный сет между олимпийским чемпионом 2020 года в миксте Андреем Рублевым и 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.
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