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Военврач Алексей Савенко спас жизни товарищей, несмотря на тяжелое ранение

Военврач Алексей Савенко спас жизни товарищей, несмотря на тяжелое ранение

Подвиг военного фельдшера Алексея Савенко, несмотря на тяжелое ранение спасшего жизни семерых российских военнослужащих в ходе выполнения специальной военной операции на Украине, занял достойное место в героической истории вооруженных сил России.

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