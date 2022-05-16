Военврач Алексей Савенко спас жизни товарищей, несмотря на тяжелое ранение

Подвиг военного фельдшера Алексея Савенко, несмотря на тяжелое ранение спасшего жизни семерых российских военнослужащих в ходе выполнения специальной военной операции на Украине, занял достойное место в героической истории вооруженных сил России.
Подвиг военного фельдшера Алексея Савенко, несмотря на тяжелое ранение спасшего жизни семерых российских военнослужащих в ходе выполнения специальной военной операции на Украине, занял достойное место в героической истории вооруженных сил России.
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