Русским разведчикам удалось угнать боевую машину ВСУ на Артёмовском направлении

Русские солдаты угнали боевую машину “перед носом” ВСУ под Артёмовском.По данным Телеграм-канала "Военкоры русской весны", разведчики русской армии, состоящие в группировке "Эспаньола" и выполняющие задачи под Артёмовском, угнали боевую машину пехоты (БМП) украинских военнослужащих.
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