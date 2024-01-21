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Русским разведчикам удалось угнать боевую машину ВСУ на Артёмовском направлении

Русским разведчикам удалось угнать боевую машину ВСУ на Артёмовском направлении

Русские солдаты угнали боевую машину “перед носом” ВСУ под Артёмовском.По данным Телеграм-канала "Военкоры русской весны", разведчики русской армии, состоящие в группировке "Эспаньола" и выполняющие задачи под Артёмовском, угнали боевую машину пехоты (БМП) украинских военнослужащих.

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