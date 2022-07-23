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Точка Немо

Точка Немо

Точка Немо в Тихом океане - это самая удаленная точка от любой суши на Земле. Если вы каким-то образом окажетесь там, то самые близкие вам люди будут космонавты на Международной космической станции, а не те, кто живет на поверхности планеты.

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