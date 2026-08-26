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ВЕСТИ КРЫМ

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Разбил окно соседа и похитил вещи: сакские оперативники раскрыли квартирную кражу

Разбил окно соседа и похитил вещи: сакские оперативники раскрыли квартирную кражу

38-летний житель посёлка Новофёдоровка обратился в полицию и сообщил о пропаже из его квартиры 17 тысяч рублей, походной газовой плиты, кухонной утвари и сантехнического инструмента, сообщили в МВД Крыма.

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