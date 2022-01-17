На Колыме увеличились объёмы добычи золота и серебра

Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области подвело окончательные итоги добычи недропользователей за 2021 год — добыто 52,1 тонны золота и 678 тонн серебра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.