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Журналистка Панченко посмеялась над мемом с Зеленским из «Одного дома»

Журналистка Панченко посмеялась над мемом с Зеленским из «Одного дома»

Украинская журналистка Диана Панченко присоединилась к комментированию мема с Владимиром Зеленским и победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, где дается отсылка к фильму «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке».

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