ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

720 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Бред.Ученые установили...
  • Евгений Саваровский
    Молодцы корейцы. А что дальше будет с человечеством.Южная Корея показ...
  • Федор Родников
    Только за это всю хохлоёбию нужно стереть с лица Земли.Британским учёным...

Журналист Ильин: создавшие «Машу и медведя» участники студии полностью переезжают на Кипр

Журналист Иван Ильин сообщил, что студия «Анимаккорд» начала перенос бизнеса мультсериала «Маша и Медведь» на Кипр, в то время как в московском офисе ожидаются крупные сокращения — последние сотрудники могут быть уволены к 30 июня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх