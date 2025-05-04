Журналист Ильин: создавшие «Машу и медведя» участники студии полностью переезжают на Кипр

Журналист Иван Ильин сообщил, что студия «Анимаккорд» начала перенос бизнеса мультсериала «Маша и Медведь» на Кипр, в то время как в московском офисе ожидаются крупные сокращения — последние сотрудники могут быть уволены к 30 июня.