Под Дамаском завязался бой между силовиками и сторонниками Асада

Боестолкновение между силами безопасности действующих властей и приверженцами бывшего президента страны Башара Асада произошло в пригороде столицы Сирии Джарамане, 1 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники По словам источника, бой произошел в ночь на 1 марта, «погиб один из сотрудников службы».