Диана Панченко: Потап и Настя рвались на Запад, а попали в суржик

Почему переход на украинский язык совпал с потерей голоса у Насти Каменских? Почему Полякова и Каменских вдруг заговорили о «диктатуре» и «тоталитарном государстве»? Какие настроения звучат сегодня в большинстве украинских кухонь? И почему прозрения некоторых звёзд объясняются голодом и холодом, а не смелостью? Сначала о правах человека.