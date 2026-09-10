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Говорит Европа ⚡

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Диана Панченко: Потап и Настя рвались на Запад, а попали в суржик

Диана Панченко: Потап и Настя рвались на Запад, а попали в суржик

Почему переход на украинский язык совпал с потерей голоса у Насти Каменских? Почему Полякова и Каменских вдруг заговорили о «диктатуре» и «тоталитарном государстве»? Какие настроения звучат сегодня в большинстве украинских кухонь? И почему прозрения некоторых звёзд объясняются голодом и холодом, а не смелостью? Сначала о правах человека.

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