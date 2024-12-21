Атака дронов ВСУ на жилые дома в Казани: что известно Собрали в одном материале подробности.
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Атака дронов ВСУ на жилые дома в Казани: что известно Собрали в одном материале подробности.