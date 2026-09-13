Зачем КНДР и Россия быстро построили автомобильный мост через реку Туманную

Мост через реку Туманную на границе России и КНДР 7 сентября был открыт для движения. В мероприятии по видеосвязи участвовали премьеры России Михаил Мишустин и КНДР Пак Тхэ Сон, после чего по мосту проехали первые колонны автомобилей.
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