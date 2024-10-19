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Павел Погребняк: Соболев может погасить негатив болельщиков «Зенита» голами

Павел Погребняк: Соболев может погасить негатив болельщиков «Зенита» голами

Экс-нападающий Павел Погребняк прокомментировал критику болельщиков «Зенита» в адрес новичка Александра Соболева.

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