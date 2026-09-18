Истребитель F-16 столкнулся с птицей в США и потерпел крушение

В американском штате Мичиган во время учебного полета разбился истребитель F-16. Он рухнул и взорвался недалеко от жилых зданий и автомобильных дорог с интенсивным движением.
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