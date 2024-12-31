НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Совет по дому

148 подписчиков

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Впервые публикуется классический рецепт, ка4 он и должен быть. Без вареной сгущенки, или масла с сахаром вместо крема,Хрустящий торт “Н...
  • ольга золотницына
    брррСалат “Генерал” с...
  • kotovals
    Печенье действительно вкусноеЯблочное печенье ...

Торт Славянка. Рецепт из советского журнала «Работница»

Торт Славянка. Рецепт из советского журнала «Работница»

Торт «Славянка» — это один из самых популярных и любимых десертов в русской кондитерской традиции. Его можно отнести к группе классических тортов, которые имеют своеобразный вкус и текстуру, сочетая нежность и насыщенность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх