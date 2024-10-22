В России оценили водружение флага Северной Кореи в зоне СВО

Водружение флага КНДР (Северной Кореи) в зоне специальной военной операции (СВО) спорно. Так сообщения о появлении государственного символа страны в районе перешедшего под российский контроль села оценил в Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
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