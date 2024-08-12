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Гладков: ВСУ проявляют активность на границе Краснояружского района

Гладков: ВСУ проявляют активность на границе Краснояружского района

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что в утренний период разведывательные подразделения засекли активные действия боевиков ВС киевского режима в приграничном Краснояружском районе.

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