Гладков: ВСУ проявляют активность на границе Краснояружского района

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что в утренний период разведывательные подразделения засекли активные действия боевиков ВС киевского режима в приграничном Краснояружском районе.
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