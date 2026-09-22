Правда ли, что узкие джинсы вредят здоровью? 👉Сами по себе узкие джинсы не приговор, но, если носить их регулярно и подолгу, действительно могут появиться проблемы со здоровьем.
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