Добрые фотографии

Начнем новый 2025 год с добрых фотографий. Во время своего первого полета тупики могут заблудиться в темноте, улетая с морских утесов в сторону городских огней, а не в сторону лунного света, и в конечном итоге оказываются на опасных городских улицах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии