Жители Пуэрто-Рико сняли на камеру гигантскую змею, проглотившую их питомца

Пятиметровая змея проглотила немецкую овчарку в Нарнхито в Пуэрто-Рико. По информации издания, житель города по имени Хосе Гонго Моралес заметил, что его питомца нет дома, после чего трагедия разразилась на его глазах.
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