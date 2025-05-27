Путин объявил о запуске второго сезона конкурса «Это у нас семейное»

МОСКВА, 27 мая, ФедералПресс. На заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» президент РФ Владимир Путин объявил о начале второго этапа конкурса «Это у нас семейное».
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