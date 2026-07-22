Жителям Краснодара из-за пожара после атаки БПЛА рекомендовали пользоваться респираторами и избегать нахождения на открытом воздухе.
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Жителям Краснодара из-за пожара после атаки БПЛА рекомендовали пользоваться респираторами и избегать нахождения на открытом воздухе.
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