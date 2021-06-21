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Водитель врезавшейся в тумбу перехода фуры умер еще до столкновения

Водитель врезавшейся в тумбу перехода фуры умер еще до столкновения

Водитель фуры, который выехал на встречную полосу на Садово-Каретной улице и после врезался в тумбу подземного перехода в Москве, умер от сердечной недостаточности еще до столкновения, сообщил в понедельник, 21 июня, столичный дептранс в Telegram.

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