Минобороны РФ проверило готовность РВСН к РХБ-защите

Министерство обороны РФ провело учения Ракетных войск стратегического назначения в России, оценивая готовность личного состава и техники к дежурству в условиях радиационного, химического и биологического заражения.
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