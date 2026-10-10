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Царьград

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В Новосибирске простятся с физиком Андреем Дудниковым 11 октября

В Новосибирске простятся с физиком Андреем Дудниковым 11 октября

Церемония прощания с Андреем Дудниковым, известным жителям Академгородка как «Иисус на велосипеде», пройдёт 11 октября с 11:00 до 12:00 на улице Арбузова, 2а.

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