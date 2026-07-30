Не сердится, а обрести здоровую злость

Атом Мартин

Зачем Ельцин разрушил СССР , говорил в конгрессе что бы бог хранил Америку и почему Ельцину выстроен дворец , в честь чего ? И почему закрывают мавзолей Ленина на день Победы ? Почему из Конституции наложен запрет на идеологию и никто не исправляет данный запрет и не делает попыток ? почему зафиксированы итоги грабительской приватизации государственных предприятий в девяностых ?кто?🤔