С. В Лавров дал большое интервью генеральному директору ТАСС А.О.Кондрашову. Это хорошо, ибо в последнее время у нас в информационном пространстве стало мало Лаврова (которого все добрые русские люди уважают) и много дмитриевых, ушаковых и песковых, от которых добрых русских людей трясёт.
Не сердится, а обрести здоровую злость
Комментарии
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Атом Мартин
Зачем Ельцин разрушил СССР , говорил в конгрессе что бы бог хранил Америку и почему Ельцину выстроен дворец , в честь чего ? И почему закрывают мавзолей Ленина на день Победы ? Почему из Конституции наложен запрет на идеологию и никто не исправляет данный запрет и не делает попыток ? почему зафиксированы итоги грабительской приватизации государственных предприятий в девяностых ?кто?🤔
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