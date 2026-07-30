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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Не сердится, а обрести здоровую злость

С. В  Лавров  дал большое  интервью генеральному директору  ТАСС А.О.Кондрашову. Это  хорошо, ибо  в  последнее время  у нас в  информационном    пространстве  стало  мало Лаврова (которого  все добрые  русские  люди   уважают) и  много  дмитриевых, ушаковых и  песковых, от которых  добрых  русских  людей трясёт.

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Комментарии
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Атом Мартин
Зачем Ельцин разрушил СССР , говорил в конгрессе  что бы бог хранил Америку и почему Ельцину выстроен дворец , в честь чего ? И почему закрывают мавзолей Ленина на день Победы ? Почему из Конституции наложен запрет на идеологию и никто не исправляет данный запрет и не делает попыток ? почему зафиксированы итоги грабительской приватизации государственных предприятий в девяностых ?кто?🤔
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1 м.