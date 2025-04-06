В полиции опровергли информацию новостного паблика в ВК о крупном ДТП в Грязях

УМВД РФ по Липецкой области опровергло информацию о крупном ДТП с шестерыми погибшими и тремя ранеными, которая появилась накануне поздним вечером в сообществе «Подслушано Грязи» в социальной сети ВКонтакте.
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