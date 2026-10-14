Жители Краснодарского края стали чаще страдать от никотиновой зависимости с наступлением осени

Жители Краснодарского края стали чаще страдать от никотиновой зависимости с наступлением осениЖители Краснодарского края стали курить чаще, чем делали это летом.
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