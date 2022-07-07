PRIMPRESS.RU

89 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Клово
    Верхи не хотят бороться с преступностью, низы не могут...Новая схема мошен...
  • Дмитрий Зайцев
    Что за бред. На каком основании будет проводится обыск автомобиля? Залезть в бардачек-это не осмотр, а обыск и сдесь ...«Теперь если найд...
  • Сергей Михайлов
    ещё одну обираловку для пополнения разворованной госказны придумали?«Теперь если найд...

МЧС сделали заявление в связи с штормовым предупреждением

МЧС сделали заявление в связи с штормовым предупреждением

В связи с влиянием активных фронтальных разделов ночью и днём 8 июля в южных и западных районах Приморского края (Находкинский городской округ, Надеждинский муниципальный район, Партизанский муниципальный район, Шкотовский муниципальный район, Уссурийский городской округ, Октябрьский муниципальный округ, Пограничный муниципальный округ, Ханкайский муниципальный округ) ожидаются сильные дожди в количестве до 50 мм за 12 часов и менее, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх