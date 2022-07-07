МЧС сделали заявление в связи с штормовым предупреждением

В связи с влиянием активных фронтальных разделов ночью и днём 8 июля в южных и западных районах Приморского края (Находкинский городской округ, Надеждинский муниципальный район, Партизанский муниципальный район, Шкотовский муниципальный район, Уссурийский городской округ, Октябрьский муниципальный округ, Пограничный муниципальный округ, Ханкайский муниципальный округ) ожидаются сильные дожди в количестве до 50 мм за 12 часов и менее, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Приморскому краю.