В итальянских кварталах Южной Филадельфии и на продуваемом океанским ветром дощатом променаде Атлантик-Сити в начале восьмидесятых годов существовал один жест, от которого у видавших виды рэкетиров и профсоюзных боссов мгновенно пересыхало во рту.
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