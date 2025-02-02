Пекин отреагировал на введение в США пошлин на товары из Китая

Китай выступил решительно против введения в США пошлин на импорт китайских товаров. Пекин призвал Вашингтон "исправить ошибочные действия", говорится в официальном заявлении Министерства коммерции КНР, которое в воскресенье, 2 февраля, РИА Новости.
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